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الخطيب: المؤسسات الرياضية مطالبة بدعم وزارة الشباب والرياضة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:03 م
الخطيب: المؤسسات الرياضية مطالبة بدعم وزارة الشباب والرياضة
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الفجر الرياضي
 


محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إن مجلس إدارة النادي حرص على زيارة الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين لتقديم التهنئة للوزير على توليه المنصب.

 

وأضاف أن الوزير حرص على زيارة النادي الأهلي فور توليه المهمة، ولهذا حرص الأهلي على رد الزيارة، مشددا على قوة العلاقة التي تجمع الأهلي بجميع أطراف المنظومة الرياضية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة.

 

وأوضح أن الدكتور أشرف صبحي أمامه مهمة ثقيلة الفترة القادمة تشمل العديد من الملفات الرياضية والشبابية التي يتطلع لإنجازها على أكمل وجه.

 

وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن جميع الأندية والمؤسسات الرياضية مطالبة بتوفير كل سبل الدعم لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة؛ لإنجاز العديد من الملفات التي تخدم صالح الرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

 

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