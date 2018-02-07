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الكرملين: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:51 ص
الكرملين: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا
الكرملين
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أسماء العزب
 

أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وليست على جدول المباحثات بين ترامب وبوتين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

 

وأكدت موسكو وواشنطن في وقت سابق أن القمة الرسمية الأولى بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة ستجري في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو.

 

وعقد اللقاء الأول بين بوتين وترامب يوم 7 يوليو 2017 في هامبورغ الألمانية على هامش  قمة دول مجموعة "G20" وتوج باتفاق حول إقامة منطقة خفض التصعيد بجنوب سوريا.

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