طريقة عمل باستا الروبيان اللذيذة

المقادير

- الباستا : عبوة (سباجيتي أو النوع المفضل)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- خل العنب : 3 ملاعق كبيرة

- جبن البارميزان : 2 ملعقة صغيرة (مبشور)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الروبيان : 500 غراماً (مقشر ومنظف)





طريقة التحضير

1. اسلقي الباستا حسب التعليمات على العبوة و صفيها و ضعيها جانبا.





2. سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي خل العنب والجبن البارميزان والثوم والبقدونس والملح والفلفل وقلبي لمدة 3 دقائق.





3. أضيفي الروبيان المنظف وزيدي الحرارة وقلبي حتى يصبح الروبيان طريا ووردي اللون.



