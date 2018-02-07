ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة عمل باستا الروبيان اللذيذة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:01 م
طريقة عمل باستا الروبيان اللذيذة
باستا الروبيان اللذيذة
طباعة
 
المقادير
- الباستا : عبوة (سباجيتي أو النوع المفضل) 
- الزبدة : ملعقة كبيرة 
- خل العنب : 3 ملاعق كبيرة 
- جبن البارميزان : 2 ملعقة صغيرة (مبشور) 
- الثوم : 3 فصوص (مهروس) 
- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم) 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- الروبيان : 500 غراماً (مقشر ومنظف) 

طريقة التحضير
1. اسلقي الباستا حسب التعليمات على العبوة و صفيها و ضعيها جانبا.

2. سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي خل العنب والجبن البارميزان والثوم والبقدونس والملح والفلفل وقلبي لمدة 3 دقائق.

3. أضيفي الروبيان المنظف وزيدي الحرارة وقلبي حتى يصبح الروبيان طريا ووردي اللون.

4. ضعي الباستا في طبق وأضيفي الروبيان مع الخليط فوقه ورشة جبن بارميزان للزينة و قدميها ساخنة.
المزيد عن: هـ مقادير كتشينو طريقة عمل باستا الرومبيان المطبخ الطبخ التحضير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 12:20:00 PM