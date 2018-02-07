طريقة عمل باستا الروبيان اللذيذة
الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:01 م
المقادير
- الباستا : عبوة (سباجيتي أو النوع المفضل)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- خل العنب : 3 ملاعق كبيرة
- جبن البارميزان : 2 ملعقة صغيرة (مبشور)
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الروبيان : 500 غراماً (مقشر ومنظف)
طريقة التحضير
1. اسلقي الباستا حسب التعليمات على العبوة و صفيها و ضعيها جانبا.
2. سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة وأضيفي خل العنب والجبن البارميزان والثوم والبقدونس والملح والفلفل وقلبي لمدة 3 دقائق.
3. أضيفي الروبيان المنظف وزيدي الحرارة وقلبي حتى يصبح الروبيان طريا ووردي اللون.
4. ضعي الباستا في طبق وأضيفي الروبيان مع الخليط فوقه ورشة جبن بارميزان للزينة و قدميها ساخنة.