أمانة مجلس الوزراء تشيد بجهود منظومة الشكاوى الموحدة بمحافظة البحر الأحمر







جاء ذلك فى البرقية التى تم إرسالها من الأمانة العامة بمجلس الوزراء للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر والتى أعرب فيها عن تقديرها وشكرها للعاملين بمنظومة الشكاوى ومكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة البحر الأحمر.







أشادت الأمانة العامة للاتصال والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بدور منظومة الشكاوى الموحدة ومكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة البحر الأحمر في تطوير الأداء وسرعة حسم شكاوى المواطنين الموجهة للمحافظة والاستجابة السريعة والتنسيق مع كافة الجهات؛ للتيسير على اصحاب المطالب وايجاد الحلول السريعة والفورية لشكواهم.