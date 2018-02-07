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هاليب تواصل تربعها على عرش التصنيف العالمي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:52 ص
هاليب تواصل تربعها على عرش التصنيف العالمي
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وكالات
 
تواصل الرومانية سيمونا هاليب، تربعها على عرش التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر، اليوم الإثنين.

وشهدت المراتب العشر الأولى، ارتقاء التشيكية بترا كفيتوفا، مركزا واحدا، لتنتزع المرتبة السابعة من مواطنتها كارولينا بليسكوفا، التي تراجعت بدورها للمركز الثامن.

كما صعدت الألمانية أنجليكه كيربر، مركزا لتعود لقائمة المراكز العشرة الأولى، محتلة المركز العاشر.

ويتزامن تصنيف اليوم مع انطلاق منافسات بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بالموسم.

وجاءت المراكز العشرة الأولى وجاء كالآتي:

1- الرومانية سيمونا هاليب. 

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي.

3- الإسبانية جاربيني موجوروزا.

4- الأمريكية سلوان ستيفنز. 

5- الأوكرانية إلينا سفيتولينا. 

6- الفرنسية كارولين جارسيا. 

7- التشيكية بترا كفيتوفا. 

8- التشيكية كارولينا بليسكوفا.

9- الأمريكية فينوس ويليامز.

10- الألمانية أنجليكه كيربر.
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