أبرزها "وفاة وكيل الأزهر السابق".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، فضلًا عن إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق السخنة.

وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق

رحل اليوم الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومهندس التقريب بين السنة والشيعة والأبرز في هذا الصدد، وأبرز وكلاء الأزهر في العقود الأخيرة، حيث ينتسب إلى المدرسة العلمية للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق.

وعاشور من علماء الأزهر الشريف، وعمل وكيلا للأزهر الشريف، وبرز كعضو للمجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، ورئيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمصر، وعضو في مجلس علماء ماليزيا الاستشاري، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الماليزية.

إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق السخنة

بينما أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق السويس-العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وانتقل قيادات شرطة قسم عتاقة لموقع الحادث.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي بالكيلو 44 بطريق العين السخنة.

وقال مصدر طبي، إنه تم البدء في علاج المصابين بمستشفى التأمين الصحي بالسويس.

انهيار عقارين بشبرا

فيما انتقل فريق من نيابة شمال القاهرة، إلى موقع انهيار عقارين بشبرا لإجراء المعاينة، والوقوف على أسباب لحادث، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار لقسم شرطة شبرا بانهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجي في الساحل بشبرا، دون وقوع وفيات وإصابات، مشيرًا إلى أن العقارين قديمين وجار البحث عن الملفات الخاصة بهما في الحي.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيًا

وعلى الصعيد العربي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 17 مواطنًا، بينهم سيدتان من الضفة الغربية.

وقال نادى الأسير، "إن الاعتقالات وقعت في محافظة الخليل، وقلقيلية، وبلدة سلوان في القدس، وبلدة عطارة في رام الله".

وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت ناشطة أمريكية يهودية تدعى آربيل جولد في حركة المقاطعة العالمية (BDS) من دخول إسرائيل عبر مطار اللد، وهي معروفة بنشاطها الداعي لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح نادى الأسير أن الناشطة زارت إسرائيل كسائحة قبل عدة أشهر، وعند مراقبتها خلال الزيارة اتضح للسلطات الإسرائيلية - وفق ما ذكرته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية - أنها ناشطة معروفة في حركة المقاطعة فقامت السلطات الإسرائيلية بتسليمها رسالة عند مغادرتها بأن دخولها في المرات المقبلة مشروط بالتنسيق المسبق، وهو ما حدث بالفعل هذه المرة إذ تواصلت مع الجهات الإسرائيلية المختصة وقالت "إنها ترغب في زيارة البلاد لتعلم اليهودية في الجامعة العبرية بالقدس".

وأشار البيان إلى أنه عقب هبوط جولد في مطار اللد، الليلة الماضية، اقتيدت للتحقيق معها في غرفة منفردة، ولاحقا أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان توصية بمنعها من دخول إسرائيل، وهو ما نفذه مكتب وزير الداخلية آريه درعي الذي قام بإلغاء التأشيرة الممنوحة لها.