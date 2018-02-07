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بعد قليل.. بدء اجتماع جهاز حماية المستهلك مع الجمعيات الأهلية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:51 ص
بعد قليل.. بدء اجتماع جهاز حماية المستهلك مع الجمعيات الأهلية
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دعاء عبد الحليم
 
يبدأ بعد قليل اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء راضى عبد المعطي، مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بالقرية الذكية.

ويناقش الاجتماع خطة عمل الجمعيات في المرحلتين الحالية والمقبلة والمعوقات التي تحول دون القيام بأدوارهم في حماية حقوق المستهلكين في ظل ما لهذه الجمعيات من مسئوليات كفلها القانون رقم 67 لسنة 2006، كما يشارك في الاجتماع أكثر من 50 جمعية ممثلة لحماية المستهلك تعرض أفكارها وخطة العمل الجماعى بجانب مساندة الجهاز فنيا وماديا لها من خلال الاستجابة لتحقيق رضا حقوق المستهلك.

المزيد عن: وزارة التموين مصر اللواء راضى عبد المعطي الجمعيات الاهلية
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