ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"المرور" توضح تفاصيل غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:41 ص
المرور توضح تفاصيل غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين
كوبري الجلاء - أرشيفية
طباعة
هدى عبدالرازق
 
نفى العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة للمرور، ما تردد حول غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 أيام، موضحا أن الإغلاق سيكون لمدة معينة لا تتجاوز ساعة أو ساعتين وفي أوقات سيتم الإعلان عنها.

وأشار "طاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن الغلق سببه مرور مراكب نيلية، لافتا إلى أنه في الغالب مرور تلك المراكب سيكون في الواحدة صباحًا.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم تحديد تلك المواعيد، ولكنه سيكون في أوقات لا تؤثر مطلقا على حركة السير.

المزيد عن: كوبري الجلاء غلق كوبري الجلاء صدى البلد صباح البلد العقيد وائل طاهر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 10:40:04 AM