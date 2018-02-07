"المرور" توضح تفاصيل غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين

نفى العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة للمرور، ما تردد حول غلق كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 أيام، موضحا أن الإغلاق سيكون لمدة معينة لا تتجاوز ساعة أو ساعتين وفي أوقات سيتم الإعلان عنها.





وأشار "طاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن الغلق سببه مرور مراكب نيلية، لافتا إلى أنه في الغالب مرور تلك المراكب سيكون في الواحدة صباحًا.





وأضاف أنه حتى الآن لم يتم تحديد تلك المواعيد، ولكنه سيكون في أوقات لا تؤثر مطلقا على حركة السير.



