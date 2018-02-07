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بعثة الأهلي تطير لسلوفينيا اليوم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:33 ص
بعثة الأهلي تطير لسلوفينيا اليوم
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الفجر الرياضي
 

تطير بعثة النادي الأهلي برئاسة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى سلوفينيا اليوم الإثنين، وذلك لإقامة معسكر خارجى لمدة 8 أيام، استعدادا للموسم الجديد.

ويقام معسكر المارد الاحمر في منطقة تقع على الحدود بين دولتي كرواتيا وسلوفينيا يخوض خلاله المارد الأحمر مباراتين وديتين يومى 5 و9 يوليو الجارى.

وتستغرق رحلة الطيران أربع ساعات تقريبًا ثم تستقل بعثة الفريق حافلة من المطار لمدة ساعتين يصل بعدها الفريق لمكان المعسكر.
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