بالأرقام.. محمد صلاح لا يتصدر قائمة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي (اعرف ترتيبه)

حل محمد صلاح نجم نادي ليفربول في المركز الخامس كأعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي بعد تجديد عقده مع الريدز لـ2023 بما يوازي 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.





ويتربع أليكسيس سانشيز نجم نادي مانشستر يونايتد على قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي براتب 500 ألف جنيه استرليني.





قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي





- أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد) بـ500 ألف استرليني في الأسبوع





- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) بـ290 ألف استرليني في الأسبوع

- روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) - 250 ألف استرلينى فى الأسبوع





- إيدن هازارد (تشيلسي) - 220 ألف استرلينى فى الأسبوع





- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - 220 ألف استرلينى فى الأسبوع





- سيسك فابريجاس (تشيلسي) - 220 ألف استرلينى فى الأسبوع





- محمد صلاح (ليفربول) – 200 ألف استرليني أسبوعيًا





- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - 200 ألف استرلينى فى الأسبوع





- فيرجيل فان ديك (ليفربول) - 180 ألف استرلينى فى الأسبوع





- ألكسندر لاكازيت (أرسنال) - 170 ألف استرلينى فى الأسبوع





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن راتب محمد صلاح الأسبوعي ارتفع من 90 ألف جنيه استرليني إلى 200 ألف جنيه استرليني لمدة 5 مواسم دون أي شروط جزائية حتى لا تتعاقد معه أندية أخرى بموجبه.





وكان محمد صلاح قد انضم للريدز قادمًا من روما ومع تألق الفرعون المصرى وحصوله على لقب أحسن لاعب في إفريقيا والدورى الإنجليزى وتسجيله 44 هدفًا مع ليفربول الموسم الماضى قررت إدارة النادى تعديل العقد للحفاظ على النجم المصري أمام الإغراءات الخارجية.





وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن صلاح في عطلة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم بروسيا غير أنه أتم كافة المفاوضات بشأن العقد الجديد.

وأكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول أن العقد الجديد يعكس أمرين هما إيمان صلاح بليفربول وإيماننا بقيمة صلاح.





وقال كلوب: "أري أن هذا القرار يعنى مكافأة شخص أدى وساهم بشكل كبير من أجل تحقيق أهداف النادسي والفريق في الموسم المنتهي.. حين يتحدث شخص بقيمة صلاح ويقول إن ليفربول هو بيته فيجب أن يجد المقابل وهذا العقد يعكس التزام النادى تجاهه".





وأضاف: "الشيء المهم الذي يجب أن نذكره عن صلاح هو أنه لا يعتبر نفسه أكثر أهمية من الفريق، أو أي شخص آخر أنه يعترف بزملائه أيضا، ولقد ساعده النادي الموسم الماضي على تحقيق الجوائز الفردية.. نريد أن نكون أكثر نجاحًا ونحقق المزيد من النجاحات معًا".