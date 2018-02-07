قريبًا.. "الاتحاد" يكشف بالأسماء والصور المتورطين في فساد مالي وإداري

أكد فواز الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أنه سيقوم في القريب العاجل بالإعلان بالأسماء والصور والأرقام، عن بيان تفصيلي بكل من أساء لنادي الاتحاد.

وقال الشريف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ما سيعلنه يشمل كل من قام بفساد مالي وإداري، كاشفًا أن هذا ما وعده به الرئيس شخصيًا.

وشدد المتحدث باسم نادي الاتحاد على أن إدارة النادي ليست مع أحد ضد أحد، وقال إن ملف الفساد ضخم للغاية ويزداد مع كل ورقة جديدة يتم اكتشافها، وهو ما دفعه لمطالبة الإعلاميين بالهدوء.

واعترف بأن النادي يرزح تحت وطأة ديون محلية ليست سهلة تقترب من 150 مليون ريال، وقال إن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الإدارة للتعامل مع هذا الملف، فيما يتواجد فراس التركي نائب رئيس مجلس الادارة خارج المملكة ليتحرك بشأن القضايا الخارجية المرفوعة ضد النادي من جانب مونتاري وبيتوركا وغيرها من القضايا.

وكشف فواز الشريف عن الاتحاد سيتعاقد خلال أيام مع أفضل اللاعبين الأجانب، وقد تم التوقيع مبدئيًا مع خمسة لاعبين، مع تأمين حقوقهم المالية قبل التعاقد معهم من أجل الحفاظ على مكانة العميد.