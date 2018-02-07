استمرار حملات التوعية المرورية على الطرق " صور"

استعدت الإدارة العامة للمرور، لفصل الصيف وتوافد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور.



وشنت الإدارة حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات في أثناء القيادة مع بدء توعية مرورية لقائدي السيارات تحت مسمي (أسبوع التوعية المرورية) مع توزيع مطويات على قائدي السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.



كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق 01221110000 لمواجهة أي أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات، الالتزام ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشن حملات مرورية وتوعية مرورية على الطرق السريعة لقائدي السيارات، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.