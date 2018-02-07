انتهاء خصومة ثأرية في المنوفية بدفع الدية

عقدت مديرية أمن المنوفية، قبل ساعات، جلسة صلح بين عائلتي "قارة - جويلي" بقرية الخطاطبة في مركز السادات، بعدما نشبت بينهم مشاجرة بسبب الجيرة أسفرت عن سقوط قتيل يُدعى (م. م. ق. ق) قبل أشهر.



وعقدت اليوم، في وجود الخدمات الأمنية المناسبة برئاسة مساعد المدير لفرقة شرطة السادات وتحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، جلسة صلح بين الطرفين بالسرادق المقام بناحية الهاويس بذات الناحية، بحضور أهلية الطرفين ولجنة الصلح وقيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والقيادات التنفيذية والشعبية وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة، وتم الصلح بين الطرفين.



واتفقا فيما بينهما علي قيام الطرف الثاني بدفع الدية للطرف الأول "تم الدفع" وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر، وقد لاقى ذلك قبول وإستحسان أهل القرية، إنصرف الجميع عقب ذلك في هدوء دون حدوث ما يخل بالأمن، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.