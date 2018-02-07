خروج قطار "الفيوم - الواسطى" عن القضبان دون خسائر بشرية

خرج جرار القطار 140 والعربة الأولى عن القضبان، عند تحويلة محطة سيلا من دون حدوث خسائر بشرية.





كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم بالحادث، واضطر الركاب ومعظمهم من الموظفين إلي النزول على قضبان السكك الحديدية واستقلال سيارات أجرة للوصول إلي أعمالهم، وتسبب خروج القطار عن مساره في توقف حركة القطارات من الفيوم إلى القاهرة لمدة ساعتين على الخط المفرد لحين إعادة القطار إلي مساره.



