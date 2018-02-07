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مايا دياب: تفاعل الجمهور مع أغنية "بعدو" لا يوصف

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:19 ص
مايا دياب: تفاعل الجمهور مع أغنية بعدو لا يوصف
مايا دياب
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الفجر الفني
 

أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تتلقاها حول أغنيتها الجديدة "بعدو" التي صدرت في الأسواق منذ أسبوعين تقريبًا.

وأشارت مايا عبر "تويتر" إلى أن تفاعل الجمهور مع "بعدو" لا يوصف ونوهت إلى أنها قدمت الأغنية للمرّة الأولى على المسرح في الأردن فشعرت بفرح كبير بسبب فرحة الحضور بها وكتبت: "تفاعل الناس مع بعدو لا يوصف وأول مرة غنيتها على المسرح كانت باالاردن الحبيب وفرحة الناس فرّحتني..شكراً".

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