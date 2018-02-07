محمد صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول





أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد محمد صلاح ليوقع عقدًا طويل الأمد مع الريدز صباح اليوم الاثنين بعد موسمه الأول مع الريدز والذي تألق فيه وفاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن محمد صلاح وقع عقدا جديدا مع ليفربول بقيمة 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة أن صلاح، كان يتقاضى حوالي 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع عندما انتقل إلى أنفيلد من روما قبل 12 شهرا، ولكن بعد تجديد عقده سيصل إلى 200 ألف استرليني في الأسبوع.