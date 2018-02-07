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فتح باب الاشتراك في الدورة الثانية بمعهد محاماة شمال الدقهلية‎

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:10 ص
فتح باب الاشتراك في الدورة الثانية بمعهد محاماة شمال الدقهلية‎
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
أعلنت نقابة المحامين الفرعية بشمال الدقهلية، عن فتح باب تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الثانية بمعهد المحاماة لمحامين ومحاميات الجدول العام على مستوى جميع الجزئيات، بمقر الفرعية، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال علاء النفيلي، عضو مجلس الفرعية، إنه تم فتح باب الاشتراك عقب انتهاء الدورة الأولى للمعهد والتي استمرت لمدة 6 شهور، مشيرًا إلى إجراء دراسة شاملة لتحديد موعد غلق باب الطلبات وبدء الدراسة الثانية والاتفاق مع الدكاترة وكبار الاساتذة من الجامعات، وذلك وفقًا لقرار مجلس العامة لتأهيل المحامين للحياة العملية وخلق جيل مثقف واع.

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