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إصابة مواطن في المنوفية إثر مشاجرة على قطعة أرض

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:10 ص
إصابة مواطن في المنوفية إثر مشاجرة على قطعة أرض
مشاجرة - أرشيفية
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أحمد الباهى
 
شهد مركز تلا بمحافظة المنوفية، وقوع مشاجرة بسبب قطعة أرض زراعية، قام على إثرها رجل ونجله بالاعتداء على جارهم، مما سبب له إصابات متنوعة.

وتبلغ لللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز تلا، باستقبال مستشفى تلا المركزي المدعو (م.ا.م.ب - سن 57 - فلاح) ومقيم دائرة المركز، مصابًا بـ (جرح وخزي بالصدر- جروح متفرقة بالجسم)، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم كلًا من (ص.ف.إ.س - سن 58 - مزارع)، ونجله (حمدين - سن 31 - نجار مسلح)، ومقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب بأداة حادة "مطواة"، وإحداث ما به من إصابات، لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
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