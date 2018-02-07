المكسيك تواجه البرازيل اليوم في "مباراة العمر"

فيما يشعر منتخب المكسيك بالسعادة للبقاء حتى الآن في بطولة كأس العالم بعد الصعاب التي واجهها بالدور الأول، لا يفكر المنتخب البرازيلي بما مر به في البطولة حتى الآن، بقدر تفكيره في الأدوار المقبلة.

ويتطلع المنتخب البرازيلي إلى الفوز باللقب العالمي السادس في تاريخه؛ حيث يطمح إلى محو آثار الهزيمة الثقيلة 1/7 التي مُني بها أمام نظيره الألماني في المربع الذهبي للمونديال الماضي عام 2014.

وتلقى المنتخب البرازيلي أثقل هزيمة له على استاد "مينيراو" بمدينة بيلو هوريزونتي في الثامن من يوليو 2014.

وكان من الممكن أن يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الألماني اليوم في مواجهة ثأرية بدور الـ16؛ لكن منتخب كوريا الجنوبية فجَّر كبرى مفاجآت المونديال وأطاح بالفريق الألماني حامل اللقب بالتغلب عليه 2/صفر في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة؛ ليلتقي المنتخب البرازيلي في الخامسة مساء اليوم، مع نظيره المكسيكي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة.

ويخوض المنتخب البرازيلي لقاء اليوم بصفوف شبه مكتملة بوجود كوكبة النجوم وعلى رأسها نيمار، إلا أن الغائب الوحيد سيكون مارسيلو المصاب، على أن يحل محله فيليبي لويس.

ويشعر المنتخب المكسيكي بالسعادة لبقائه في المونديال رغم الهزيمة صفر/3 أمام السويد في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.. وقال أندريس جواردادو نجم الفريق المكسيكي: "ما من شيء أفضل من كتابة التاريخ وما أفضل من خوض مباراة العمر أمام المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم خمس مرات".

وكان المنتخبان البرازيلي والمكسيكي التقيا في دور المجموعات بمونديال 2014 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بفضل الأداء الراقي من الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا الذي سيتواجد في التشكيلة المكسيكية اليوم أيضًا.