رسالة غامضة من مدرب محمد صلاح لـ"راموس"

وجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح رسالة إلى سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني عقب خروج بلاده من دور الـ16 لكأس العالم 2018 أمام روسيا.

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لراموس وهو يبكي عقب المباراة وعلق "أشعر بالألم".

وكان راموس قد تسبب في إصابة محمد صلاح نجم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.