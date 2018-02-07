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رسالة غامضة من مدرب محمد صلاح لـ"راموس"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:47 ص
رسالة غامضة من مدرب محمد صلاح لـراموس
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

وجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح رسالة إلى سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني عقب خروج بلاده من دور الـ16 لكأس العالم 2018 أمام روسيا.

 

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لراموس وهو يبكي عقب المباراة وعلق "أشعر بالألم".

 

وكان راموس قد تسبب في إصابة محمد صلاح نجم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

المزيد عن: يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول سيرجيو راموس ريال مدريد
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