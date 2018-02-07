أمير عبد الحميد بعد اعتزاله: هدفي منصب مدرب حراس الأهلي





أعلن أمير عبد الحميد، حارس الأهلي الأسبق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، لافتا إلى أنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، للرحيل عن نادي الداخلية، لكنه فضل إنهاء مسيرته الكروية.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مازالت قادر على العطاء لموسمين، لكن شعرت بملل من مواصلة اللعب بسبب الأجواء الحالية في ظل وجود بعض المدربين





وأكمل: "لعبت في الأهلي وعشت أجواء الاحتراف داخل القلعة الحمراء، وهى الأجواء التي لم أجدها في أي نادي أخر، رغم احترامي لكل الأندية التي لعبت بها".





وأردف: "في بعض الأحيان تجد مدربين لا يجيدون التعامل النفسي ولا يقدروا تاريخ اللاعب، وبالتالي تحدث مشكلات داخل الفريق، بسبب الحديث المستمر عن عدم لعبي باعتباري نجم الفريق".





وأوضح: "أشكر كل مسئولو الأهلي محمود الخطيب، رئيس النادي، وحسام غالي وخالد بيبو، وكل من ساندني ودعمني، وكل من دعم وجودي داخل النادي للعمل بأكاديمية وتولي مسئولية أكاديمية زايد إداريا وفنيا".





واستطرد: "سأقوم بالحصول على دورات تدريبية في الأيام الجارية، خصوصا وأن هدفي أن أكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، تواجدي في النادي لخدمة الأهلي، النادي منحنا الكثير".



