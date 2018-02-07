نجم الإسماعيلي السابق يعتدي بـ"مطواة" على مشجع (فيديو)

رفع أمير شعيب لاعب الإسماعيلي السابق والمنتقل حديثا إلى وادي دجلة، سلاح أبيض في وجه أحد مشجعي الدراويش وطلب منه بخلع قميص راقصي السامبا وألقاءه على الأرض.





وهدد اللاعب مشجع الإسماعيلي ووجه له السباب من أجل خلع قميص الدراويش وإلقائه على الأرض، قبل أن ينجح المشجع في الفرار من يد نجم وادي دجلة.





يذكر أن نجح مسئولو مجلس إدارة نادي وادي دجلة في التعاقد مع أمير شعيب لمدة 3 مواسم، ووقع صاحب الـ19 عامًا على عقود انتقاله للفريق الدجلاوي بحضور علي أبوجريشة مسئول التعاقدات وقطاع الكرة بالنادي وحازم خيرت مدير عام النادي وتامر النحاس وعبدالله عبدالهادي.



