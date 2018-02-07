محمد العريف يشارك أحمد حلمي بطولة فيلمه الجديد

يشارك الوجه الجديد محمد العريف، في الفيلم الجديد للفنان أحمد حلمي، الذي يتعاون خلاله مع المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج خالد مرعي، وتشاركه بطولته الفنانة منة شلبي.





ويعد هذا العمل الأول للفنان الشاب محمد العريف، حيث إنه حصل على كورسات عديدة في التمثيل، من أجل أن يستعد لبدء طريقه في الفن.





يشار إلى أن محمد العريف طالب في كلية "الطب" جامعة بنها، وبدأ في الاتجاه لتنفيذ حلمه بالمجال الفني خلال العامين الآخرين، إلا أن فرصة السابقة لم يوفق بها حتى جاءته فرصة المشاركة في فيلم أحمد حلمي الجديد.