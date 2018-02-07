احتفالات روسية ضخمة بعد تخطي إسبانيا

"أمر لا يمكن تصديقه".. هكذا صرخ مشجع روسي بصوت مرتفع، خلال احتفالاته أمس الأحد، بالعاصمة الروسية موسكو، بعدما ضرب منتخب بلاده، بالتوقعات عرض الحائط، وعبر إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم، على حساب نظيره الإسباني.

واجتاز المنتخب الروسي، العقبة الإسبانية أمس، من خلال ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بنتيجة التعادل 1-1.

وقال يوليا (29 عاما)، وهو مدرس حضر إلى منطقة احتفالات المشجعين في جامعة موسكو، للاحتفال بمنتخب بلاده "المنتخب الإسباني فريق قوي بالفعل. أداء المنتخب الروسي كان مفاجأة بالفعل".

وتحول اليوم المشمس إلى سحب ممطرة وغيوم، مع وصول المباراة إلى الوقت الإضافي، ووقف عشرات الآلاف من المشجعين، في منطقة المشجعين المكتظة، تحت المظلات التي حملوها برفقتهم، وكذلك تحت الأشجار التي تنتشر في حرم الجامعة.

وتم عرض المباراة المثيرة والجذابة على عدة شاشات عرض عملاقة، ومع إهدار المنتخب الإسباني لآخر فرصة للتهديف في المباراة، تفجرت حالة من السعادة".

وهتف المشجعون "روسيا روسيا"، كما ابتهج المشجعون الأجانب بفوز المنتخب المضيف.

وقالت يوليا، التي ارتدت قميصا بألوان العلم الروسي "مشاهدة المباراة من الاستاد أفضل بالطبع. ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين لا يمتلكون الفرصة، يمكنهم الحضور إلى منطقة احتفالات المشجعين".

واعترف مشجع روسي آخر يدعى إيجور، بأن التوقعات كانت هزيلة بالنسبة للمنتخب الروسي.

وأوضح "الجميع يشعر بالسعادة لوصول المنتخب الروسي إلى هذا الدور بالمونديال. إنها المرة الأولى منذ عقود".