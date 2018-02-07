إعلان موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن فتح بوابة القبول سيتم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، وأن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

كما اشترط الإعلان أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص، وأن يتناسب طوله مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.