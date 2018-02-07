"قوانين مهمة".. ننشر جدول أعمال مجلس النواب

تواصل اللجان النوعية لمجلس النواب اجتماعاتها وعلى مدى أربعة أيام، لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين.إذ تناقش لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والمشاكل التي تواجه الجهات الإدارية بالدولة.





وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا بشأن رؤية اللجنة حول مشاكل التمريض بين الواقع والمأمول، ورؤية اللجنة حول مشاكل مرضى ضمور العضلات.





وتستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تنظيم الفتوى العامة؛ لحسم الجدل الذى دار بشأنه مؤخرًا بين الأزهر ووزارة الأوقاف.





وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماع مشترك لها مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية وذلك لاستكمال المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد.





وتعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا لها وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب.





وتعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعا لاستكمال مناقشة ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير ومتابعة توصيات اللجنة في هذا الشأن.





وتعقد الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس؛ حيث يعلن عن الترقيات في مختلف القطاعات المختلفة بالمجلس، والمناصب التي ستخلو بوصول أصحابها إلى سن المعاش.



