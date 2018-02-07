الشاطر: اتجاه برلماني لمنع شخصيات رياضية من مزاولة العمل التطوعي بعد فضيحة "صفر المونديال"





كشف الإعلامى إسلام الشاطر عن وجود اتجاه داخل مجلس النواب، لمنع شخصيات رياضية من مزاولة العمل العام التطوعى خلال الفترة القادمة على خلفية الفضائح التى شهدتها بعثة المنتخب فى مونديال روسيا.





وأضاف "الشاطر أنة يتصدر هذه القائمة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الذى كان مكلفاً بملف التذاكر الجماهيرية، والذى تسبب فى حالة هياج وثورة غضب جماهيرية بعدما دخلت هذه التذاكر السوق السوداء ، كما تضم القائمة أفراد آخرين متورطين فى التوقيع لقنوات فضائية صاحبة حقوق تجارية لدى إتحاد الكرة، مما يجعلهم تحت طائلة القانون ﻷنه فى حالة ثبوت ذلك فإن الفيفا يجرم هذه الممارسات المالية المشبوهة .





وتابع الشاطر فى تصريحات تليفزيونية :" الوحيد الذى سيتم استثنائه من هذه المقصلة ربما يكون المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى للعبة والذى لا توجه له اى تهم فساد واضحة" كما أن الدولة تقدر شخصيته وقيمته كعضو تنفيذى وسفير قوى لمصر بالفيفا .





ويستجوب اليوم مجلس النواب مجلس ادارة اتحاد الكرة لمعرفة أسباب الاخفاق فى المونديال وحقيقة الفضائح التى التصقت باسم البعثة فى جروزنى وسان بطرس برج.



