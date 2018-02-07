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إسلام الشاطر: غموض مصير أحمد فتحي مع الأهلي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:21 ص
إسلام الشاطر: غموض مصير أحمد فتحي مع الأهلي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامى إسلام الشاطر عن وجود غمود فى موقف  الظهير الأيمن للنادي الأهلي أحمد فتحي من الاستمرار مع الفريق الأول للقلعة الحمراء من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامدج "اكسترا تايم " خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن  أحمد فتحي  طلب تعديل قيمة عقده في العقد الجديد الذي وقعه منذ فترة قبل إنطلاق كأس العالم، مما دفع الأهلي لعدم توثيق عقود فتحي حتي الآن.

واختتم :" يرغب أحمد فتحي في الموافقة على شروطه المالية التي تم الاتفاق عليها من قبل وهي 10 ملايين جنيه سنويا، والتى تعهد بدفعها تركى آل الشيخ  خاصة أنه آخر عقد لفتحي في الملاعب ويرغب في تأمين مستقبله.

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