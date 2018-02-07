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موعد مباراة بلجيكا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:12 ص
موعد مباراة بلجيكا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
بلجيكا واليابان
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب بلجيكا، مع منتخب اليابان اليوم الاثنين 2-7-2018 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت 1 Max HD.

 

- بين سبورت 2 Max HD.

 

وتأهل منتخب بلجيكا كمتصدر للمجموعة السابعة، بينما صعد منتخب اليابان كثاني المجموعة الثامنة في المونديال.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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