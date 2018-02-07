موعد مباراة بلجيكا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:12 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب بلجيكا، مع منتخب اليابان اليوم الاثنين 2-7-2018 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين
سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-
- بين سبورت 1
Max
HD.
- بين سبورت 2
Max
HD.
وتأهل منتخب بلجيكا
كمتصدر للمجموعة السابعة، بينما صعد منتخب اليابان كثاني المجموعة الثامنة في المونديال.
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المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.
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