توقيت مباراة البرازيل والمكسيك في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل منتخب البرازيل مباراة حاسمة وخارج التوقعات أمام المكسيك، اليوم الإثنين وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم ١٥ يوليو الجاري.

تقام مباراة البرازيل والمكسيك، اليوم الإثنين والموافق ٢ يوليو ٢٠١٨ على ملعب "سامارا أرينا" في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

ويقابل الفائز من مباراة البرازيل والمكسيك، المنتصر من مواجهة اليابان وبلجيكا في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم.

تعثر المنتخب البرازيلي في المباراة الأولى أمام سويسرا حيث تعادل معها بهدف لمثله قبل أن يعود ويفوز على كوستاريكا وصربيا في الجولتين الثانية والثالثة في المجموعة الخامسة.

وقدم منتخب المكسيك أداء مميز في المباراة الإفتتاحية حيث فاز على ألمانيا حامل اللقب بهدف نظيف ثم انتصر على كوريا الجنوبية ولكنه تعثر في أخر جولة وخسر من السويد.

يجد منتخب المكسيك صعوبة كبيرة في تخطي هذا الدور من البطولة منذ مونديال ١٩٩٤ حتى الآن حيث تعرض للهزائم في هذه المرحلة ولم يتأهل لدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة البرازيل والمكسيك في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم عبر النقل الحي والمباشر قنوات "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" المشفرة.

ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.