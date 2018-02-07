اليابان تدرج الوادي والدلتا والصحراء الشرقية ومطروح ضمن المسموح بزيارتها

نظمت السفارة المصرية في طوكيو ندوة عن السياحة في مصر، وذلك بمقر الاتحاد الياباني لشركات السياحة الخارجية، حضرها ما يقرب من 50 وكيلاً سياحياً ورئيس وقيادات الاتحاد الياباني ولفيف من ممثلي الإعلام السياحي.









وألقى أيمن كامل سفير مصر في اليابان عرضاً مفصلاً عن مستجدات الترويج السياحي في مصر والإجراءات المطبقة لتأمين المقاصد السياحية المصرية والمطارات والموانئ، بما يحقق سلامة الزائرين ويعكس مناخ الاستقرار الذي تشهده البلاد مؤخراً.





وصرح السفير المصري بأن الخارجية اليابانية قد أخطرت السفارة المصرية رسمياً بتعديل إرشادات السفر الخاصة بمصر، مؤكدا على أن اليابان لم تكن تفرض حظراً على السفر لمصر، وإنما تضعها في المرتبة الثانية من بين ثلاثة مستويات متفاوتة من إرشادات السفر، أقلها توخي الحذر أثناء السفر، وثانيها إعادة النظر في ضرورة السفر، وصولاً للمستوى الثالث ويتضمن التوصية بتأجيل سفر المواطنين اليابانيين لمناطق بعينها.





وأوضح السفير أن التعديلات المعلنة جاءت بعد تواصل مكثف من جانب السفارة مع الحكومة اليابانية؛ لشرح حقيقة تحسن الأوضاع الأمنية وانحسار ظاهرة الإرهاب نتيجةً للجهود المكثفة التي قامت بها الجهات المعنية المصرية.





وأكد السفير المصري أن القرار الجديد تضمن إدراج كامل مناطق الوادي والدلتا ومنطقة الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر بالكامل والمناطق الساحلية الممتدة من بورسعيد إلى مرسى مطروح ضمن نطاق المناطق التي يمكن لليابانيين زيارتها بحرية مع توخي الحذر فقط، وذلك بالإضافة إلى مناطق القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان وأبو سمبل والمنطقة الساحلية بين مدينتي دهب وشرم الشيخ، وهو ما سيسمح بسفر المواطنين اليابانيين بحرية إلى أغلب المناطق السياحية والشاطئية في مصر.





هذا، وقد أبقى القرار الياباني على إرشادات السفر في المستوى الثاني بالنسبة لمناطق الصحراء الغربية والمستوى الثالث بالنسبة للشريط الحدودي مع ليبيا وشبه جزيرة سيناء ماعدا شرم الشيخ ودهب.



