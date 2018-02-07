إسلام الشاطر: التمرد سلاح أزارو وأجايي ومعلول للخلع من الأهلي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن غياب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، عن بداية فترة الإعداد مع فريقه بدون إذن او سابق إنذار، وهو ما دفع الجهاز الفني لتوقيع عقوبة على اللاعب المغربي.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن الثلاثي الأجنبي يبحثون عن فرصة للرحيل عن النادى الأهلي في الصيف الحالي، لتلقيهم عروضا مغرية للغاية الفترة الأخيرة.

وتابع: " الثلاثي الأهلاوي سوف يتبع سياسة التمرد لإجبار مجلس إدارة النادى الأهلي علي الموافقة علي العروض المقدمة لهم والموافقة على رحيلهم"، منوها أن المغربي أزارو أشد المتمسكين بالرحيل بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي بكأس العالم، لذا يرغب في أحد الدوريات الكبيرة، لحجز مكان في قائمة أسود الأطلس.

وأوضح "الشاطر" أن التونسي على معلول يرغب في الرحيل أيضا بعد ظهوره بمستوى متواضع جدا مع المنتخب التونسي بمونديال روسيا، ويسعى للرحيل لدوري أقوى لاستعادة مستواه المعهود، بينما لم ينضم جونيور أجايي لقائمة منتخب نيجيريا ويبحث عن حجز مكان في القائمة الفترة المقبلة.