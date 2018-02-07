اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الملتقى العالمي للتبادل الشبابي

يفتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، الملتقى العالمي السنوي للجمعية الدولية للتبادل الشبابي، الذى تنظمه هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وتستضيف مدينة الغردقة فعاليات الملتقى خلال الفترة من ٢ وحتى ٩ يوليو الجاري، وذلك بمشاركة ٧٠٠ شاب وفتاة من ١٢٠ دولة بينها "روسيا والبرازيل وتركيا وأوكرانيا وجورجيا"، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تبادل الخبرات والثقافات بجانب العديد من الأنشطة المشتركة.



جدير بالذكر أنه تم إختيار مصر للمرة الثانية لإستضافة الملتقى في نسخته السبعين وهى اول دولة عربية تستضيف الملتقى منذ نسخته الاولى في ١٩٤٩ بالسويد.