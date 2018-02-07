كوادر شابة فى سماء الإعلام الرياضي .. خطاب وحتحوت على أعتاب نقلة جديدة

تتجه النية داخل إحدى القنوات الفضائية الكبرى ضمن استعدادها للموسم الكروي الجديد، بالتعاقد مع أبرز نجوم الاعلام الشباب من أجل تطوير البرامج الرياضية ووضع خطة شاملة ومختلفه تهدف لزيادة المادة الرياضية بالقناة .





وهناك أسماء مرشحة للتواجد بداية من الموسم المقبل من الكوادر الشابة المتميزه، مثل ماركو مراد وكريم خطاب وهاني حتحوت .





وظهر كريم خطاب بشكل متميز خلال الموسم الاخير سواء علي شاشة اون سبورت او من خلال اذاعة نجوم اف ام .. ومن الكوادر المتميزه ايضا ماركو مراد وهاني حتحوت صاحب الطلة المتميزه بقناة سي بي سي .



