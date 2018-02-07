نوال السعداوي: الأزهر مسؤول عن تراجع دعوة السيسي بتجديد الخطاب الديني



وأضافت "السعداوي"، في لقاء مع برنامج "بلا قيود"، المذاع على قناة "BBC عربية"، الأحد، أن السيسي عليه ألا يتراجع أمام القوة الدينية، وأمام الأزهر في تطوير الخطاب الديني، لافتة إلى أنه طلب من الأزهر الشريف تجديد الخطاب الديني، ولكنه يعد مؤسسة رجعية خطيرة، وهو المسؤول عن عدم نجاح دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني.



وتابعت الكاتبة والروائية، أن السيسي كان عليه أن يتخذ القرار، وأن يجعل الناس يخرجون عن الأزهر، موضحة أن كل الأديان تحتاج إلى تجديد سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، لأنها لا تناسب العصر، ولكن من يجددها هو الناس وليس وزير الدفاع أو الرئيس.

قالت نوال السعداوي، الكاتبة والروائية المصرية، إن الإخوان حكموا مصر لمدة عام واحد من خلال محمد مرسي، وكانوا سيدمرون البلاد، فخرج الشعب وطالب الجيش ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بالتدخل، مؤكدة أن الإعلام الغربي يصور ثورة 30 يونيو على أنها انقلاب، وهذا خطأ.