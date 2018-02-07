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خالد عكاشة: تيارات الإسلام السياسي تنتظر لحظة ضعف للقفز على السلطة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:35 ص
خالد عكاشة: تيارات الإسلام السياسي تنتظر لحظة ضعف للقفز على السلطة
العميد خالد عكاشة
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نعيم يوسف
 
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن تنظيمات الإسلام السياسي تنتهز فرصة أي نقطة ضعف أو احتقان موجودة، وتنفذ منها للعنف، وهي مؤمنة بشكل كبير بالعنف، والجميع يؤمن بالتطرف الذي يؤدي للعنف.

وأضاف "عكاشة"، في لقاء لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "CBC" الفضائية، الأحد، أن التطرف ينتظر الفرصة المناسبة من لحظة ضعف المجتمع، أو لحظة ضعف سياسي، ليقفز على السلطة كما حدث في العشرية السوداء في الجزائر، أو الثورة الإيرانية.

وتابع الخبير الأمني، أن طريقة استخدامهم للعنف تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن استخدام العنف منهج أصيل لهذه الجماعات في مواجهة كل من يطلق عليه الأخر.
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