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سما المصري عن مشهد بكاء راموس: "بركاتك يا صلاح" (صورة)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:31 ص
سما المصري عن مشهد بكاء راموس: بركاتك يا صلاح (صورة)
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الفجر الفني
 

سخرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، من سيرجيو راموس لاعب المنتخب الأسباني، بعد إقصاء المنتخب الروسي لمنتخب بلاده وخروجه من كأس العالم.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة راموس وهو يبكي معلقة عليها: "نهاية العاق راموس علشان تاني مرة ما تلمسش سيدك صلاح بيه ابننا صلاح البار التقي والله يا ابني بركات والديك والبقية تأتي". 

كان منتخب روسيا فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما تأهل إلى ربع نهائي مونديال إثر فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح.

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