الشاطر: طارق حامد وجبر مهددان بالشطب من سجلات اتحاد الكرة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن نادى الزمالك استفسر من اتحاد الكرة عن قانونية شطب لاعب من سجلات الجبلاية، وتم منح النادي قائمة بحالات الشطب.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أنه خرجت أنباء من داخل نادى الزمالك تفيد بأن المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أرسل للاعب طارق حامد وعلى جبر انذارا على يد محضر بأنهم متمردان ويعرضان نفسهما لقرار تاريخي ربما يصل إلى الشطب من سجلات اتحاد الكرة في حالة عدم تقدمهما بجواز سفرهما إلى الزمالك، والانتظام في التدريبات تمهيدا للسفر مع الفريق لمعسكر ألمانيا.

وأوضح "الشاطر" أن المستشار مرتضى منصور تلقى مكالمة هاتفية من الشيخ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية، يطلعه برغبة اللاعبين الانتقال إلى نادي بيراميدز واعتذارهما عن الفترة الماضية، التي شهدت مماطلة ومراوغة من اللاعبين ولكن مرتضى اشترط حضور اللاعبين للنادي وإلتزامها أولا، قبل أن يعيد النظر فى انتقالهما إلى نادى بيراميدز ، وبذلك يوجد حالة من الغموض حول مصير اللاعبين.