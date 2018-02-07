وزير الشباب والرياضة: الفترة المقبلة سنعمل بشكل علمي



وأضاف "صبحي"، في تصريحات تلفزيونية على هامش استقبال بعثة "ألعاب البحر المتوسط" بالمطار، نقلتها قناة ON Live الفضائية، الأحد، أن كل المصريين فرحين جدا بهذا الإنجاز، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد إنجاز كبير للألعاب الأوليمبية والفردية، والفترة المقبلة سنعمل بشكل علمي.

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن أبطال مصر الأوليبميين شرفونا، ونهدي هذا الانتصار للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري.