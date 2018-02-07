البرازيل والمكسيك بث مباشر | كول كورة

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في ما يلي التشكيلة المحتملة للمنتخب البرازيلي : 4-3-3

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: لويس - ميراندا - تياجو سيلفا - دانيلو

في خط الوسط: كوتينيو - كاسيميرو - باولينيو

في خط الهجوم: نيمار - جيسوس - ويليان

المدرب : أدينور ليوناردو باتشي

التشكيلة الأساسية المحتملة للمنتخب المكسيك: 4-1-3-2

في حراسة المرمى: جيليرمو أوتشوا

في خط الدفاع: رافائيل ماركيز - هيكتور مورينو - هوجو أيالا - كارلوس سالسيدو

في خط الوسط: هيكتور هيريرا - آندريس جواردادو - جوناثان دوس سانتوس - جيوفاني دوس سانتوس

في خط الهجوم: كارلوس فيلا - خافيير هيرنانديز

المدرب : خوان كارلوس أوسوريو

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