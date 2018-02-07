اليوم.. تامر حسنى يستكمل "البدلة" في ستاد القاهرة

يستكمل الفنان تامر حسني، تصوير مشاهده المتبقية من فيلم "البدلة" اليوم الأحد داخل ستاد القاهرة، حيث يعمل فريق العمل على قدم وساق للإنتهاء من تصوير المشاهد المتبقية للإلتحاق بموسم عيد الأضحي.





وعلم "الفجر الفني" من مصادره، أنه تبقى 15 يومًا على انتهاء فريق العمل من تصوير باقي مشاهدهم بالكامل





وتدور أحداث فيلم "البدلة" حول سعي الشباب وراء تحقيق أحلامهم بطرق خاطئة.

فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، حسن حسني، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، وهو قصة تامر حسني، سيناريو أيمن بهجت قمر، إنتاج وليد منصور، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن فيلم "تصبح علي خير"، هو آخر أعمال تامر حسني، السينمائية وتصدر به المركز الأول عربيًا في الإيرادات بنحو 30 مليون جنيه، وشاركه البطولة نور، درة، مي عمر، محمود البزاوي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.