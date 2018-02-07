أحزان 24 عاما.. لعنة دور الـ 16 تطارد المكسيك أمام البرازيل

يدخل منتخب المكسيك مواجهة صعبة للغاية ومعقدة أمام البرازيل، اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو الجاري.

قدم منتخب المكسيك مستوى أكثر من رائع خلال مباريات المجموعة السادسة ولكنه احتل المركز الثاني خلف السويد برصيد 6 نقاط حيثُ فاز على ألمانيا وكوريا الجنوبية ولكنه تلقى هزيمة مفاجئة من السويد بثلاثية نظيفة.

يمثل الصدام المنتظر بين المنتخبين على ملعب "سامارا أرينا" في دور الـ 16 من كأس العالم، عقدة نفسية كبيرة للمكسيك عمرها 24 عامًا حيثُ خرجت من هذا الدور في الـ 6 نسخ الماضية من البطولة.

وفيما يلي يستعرض لكم " الفجر الرياضي" نتائج مباريات المكسيك في دور الـ 16 من المونديال في النسخ الستة الماضية:

- مونديال 94 (بداية اللعنة)

خسرت المكسيك في دور الـ 16 من بلغاريا، فبعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، تمكن المنتخب البلغاري من حسم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

- مونديال 1998

سقطت المكسيك أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف، في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم والتي أقيمت في فرنسا، سجل هدف المكسيك الوحيد لويس هيرنانديز.

- مونديال 2002

تلقت المكسيك الهزيمة الثالثة على التوالي في هذا الدور من الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين دون رد، سجل لأمريكا كلًا من؛ براين ماكبرايد ولاندون دونوفان.

- مونديال 2006

لم يتمكن منتخب المكسيك من الحفاظ على تقدمه بهدف لماركيز، حيث تعادل الأرجنتين عن طريق كريسبو قبل أن يسجل ماكسي رودريجيز الهدف الثاني في الأشواط الإضافية.

- مونديال 2010

للمرة الثانية على التوالي، تنجح الأرجنتين في إقصاء المكسيك من دور الـ 16، وانتهت هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل وقتها للمكسيك خافيير هيرنانديز.

- مونديال 2014

تعرضت المكسيك للخسارة في دور الـ 16 للمرة السادسة على التوالي، وهذه المرة عن طريق هولندا بهدفين مقابل هدف، حيثُ سجل روبن الهدف الثاني للطواحين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.