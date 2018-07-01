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كيف احتفلت صافيناز بتأهل منتخب بلادها لربع نهائي كأس العالم ؟ (صورة)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:49 ص
كيف احتفلت صافيناز بتأهل منتخب بلادها لربع نهائي كأس العالم ؟ (صورة)
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الفجر الفني
 

عبرت الراقصة الأرمينية الروسية صوفينار الشهيرة بـ "صافيناز"، عن سعادتها الشديدة بتأهل منتخب بلادها لربع نهائي كأس العالم، وذلك بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

ونشرت صافيناز صورة للاعبي المنتخب الروسي، عبر صفحتها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة عليها: "مبروك".

كان منتخب روسيا فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما تأهل إلى ربع نهائي مونديال  إثر فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح 


congratulations!🔥🙏🏻🙏🏻 #fifaworldcup 🇷🇺

A post shared by Tsofinar Grigoryan (@dancer_sofinar) on

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