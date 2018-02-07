صحيفة إنجليزية تكشف سبب تغريدة محمد صلاح "المثيرة للجدل"

تناقلت الصحف الإنجليزية والعالمية تغريدة لنجم ليفربول واللاعب المصري محمد صلاح، حيث غرد الفرعون بعد إقصاء منتخب إسبانيا من كأس العالم تغريدة مبهمة.

وتسائل موقع ميرور الرياضي عما إذا كانت تلك الرسالة المبهمة موجه بشكل ما لسيرجيو راموس مدافع إسبانيا.

وذلك لأن راموس قد تسبب في إصابة لصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وريال مدريد، مما جعل صلاح يغيب عن المباراة الأولى للمنتخب المصري في كأس العالم أمام أوروجواي، الأمر الذي قد يكون أحد عوامل خروج المنتخب من دور المجموعات.

وغرد صلاح بالإنجليزية قائلًا: "قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى ولكن هذا غير صحيح. التغيير ضروري".

وتعود ظنون البعض بأن صلاح يوجه هذه التغريدة لراموس مدافع ريال مدريد أثناء احتفاله بهدف روسيا في مرماها، والذي كان لراموس دور في تسجيله، صرخ بما بدا كأنه يقول: "فلتقاضيني يا مو".