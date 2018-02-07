لأول مرة.. كأس العالم يشهد ظاهرة غريبة يوم 1 يوليو
الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:58 ص
منى العوضي
نجح منتخب كرواتيا في الصعود إلى الدور الستة عشر من بطولة كأس العالم، بعد تخطي عقبة الدنمارك بركلات الترجيح 4-3، ليصل لربع النهائي ويواجه روسيا يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو.
يُذكر أن هناك
ست مباريات وصلت إلى الأشواط الإضافية في يوم 1 يوليو في تاريخ كأس العالم، أكثر من
أي يوم آخر.
وشهدت المباراة
تألقا كبيرا من الحراس، حيثُ أصبح الكرواتي سوباسيتش هو ثاني حارس مرمى يتصدى لـ 3
ركلات ترجيحية في مباراة واحدة بالمونديال بعد البرتغالي ريكاردو أمام إنجلترا في
2006، والمفارقة أن المباراتين أقيمتا في نفس اليوم "1 يوليو".
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