اليوم.. نيرمين ماهر في ضيافة "كلام وسط البلد" على إذاعة "راديو مصر"





تحل اليوم الفنانة نرمين ماهر، صيفة على برنامج "كلام وسط البلد"، المذاع على إذاعة "راديو مصر"، في تمام الرابعة عصرًا.





ومن المقرر أن تتحدث نيرمين عن أعمالها الفنية، وتحديدا مشاركتها فى دراما رمضان مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، وكواليس ظهورها كضيف شرف فى إحدى حلقات مسلسل "30 ليلة وليلة"، لسعد الصغير.

وتكشف عن الأعمال الدرامية والسينمائية التى تشارك فيها بالمرحلة المقبلة.







