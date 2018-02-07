موعد مباراة الزمالك الودية اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد

كشف أيمن حافظ مدير الكرة للفريق الأول بنادى الزمالك، خوض الفريق مباراة ودية اليوم الاثنين أمام فريق انترناشول سبورت، فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب دريم، بمدينة 6 أكتوبر، في أولى اللقاءات الودية التى يخوضها.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا الأحد بمدينة 6 أكتوبر، في إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد، قبل خوض معسكر خارجي في دولة ألمانيا الأحد المقبل.