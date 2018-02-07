موعد مباراة الزمالك الودية اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد
الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:34 ص
رامي بشاي
كشف أيمن حافظ مدير الكرة للفريق الأول بنادى الزمالك، خوض الفريق مباراة ودية اليوم الاثنين أمام فريق انترناشول سبورت، فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب دريم، بمدينة 6 أكتوبر، في أولى اللقاءات الودية التى يخوضها.
ودخل الفريق معسكرا
مغلقا الأحد بمدينة 6 أكتوبر، في إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد، قبل خوض معسكر
خارجي في دولة ألمانيا الأحد المقبل.
المزيد عن: موعد مباراة الزمالك الودية معسكر ألمانيا مباراة ودية الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة