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موعد مباراة الزمالك الودية اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:34 ص
موعد مباراة الزمالك الودية اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد
الزمالك
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رامي بشاي
 

كشف أيمن حافظ مدير الكرة للفريق الأول بنادى الزمالك، خوض الفريق مباراة ودية اليوم الاثنين أمام فريق انترناشول سبورت، فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب دريم، بمدينة 6 أكتوبر، في أولى اللقاءات الودية التى يخوضها.

 

ودخل الفريق معسكرا مغلقا الأحد بمدينة 6 أكتوبر، في إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد، قبل خوض معسكر خارجي في دولة ألمانيا الأحد المقبل.

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