خبير عسكري يكشف عن حقل غاز يقلب موازين الشرق الأوسط ويهدد إسرائيل



وأضاف "فرج"، خلال لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد، أن اكتشاف هذا الحقل قلب الموازين في الشرق الأوسط، وجعل أسهم الحقول الإسرائيلية تتهاوى في البورصة.



وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أنه لم يتم الإعلان عن هذا الحقل رسميا حتى الآن، حتى تتسلم الدولة التقارير الرسمية من الشركة التي تقوم بالتنقيب فيه.

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن حقل "نور" المصري للغاز، به احتياطي ثلاثة أضعاف حقل ظهر، وأربعة أضعاف حقل "ديفيكان" الإسرائيلي.