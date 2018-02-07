ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كفر الزيات يضم "عبد الرحمن محي" لاعب حرس الحدود السابق

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:19 ص
كفر الزيات يضم عبد الرحمن محي لاعب حرس الحدود السابق
عبد الرحمن محي
طباعة
سارة سالم
 

أعلن نادي مالية كفر الزيات برئاسة جلال أبو عوف، عن التعاقد مع عبد الرحمن محي لاعب وسط فريق حرس الحدود، وفريق بدر السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه.

 

وسبق للمالية التعاقد مع صلاح شعبان حارس مرمى الشرقية للدخان، ومحمد عبد الرحمن لاعب طنطا السابق.

 

يذكر أن فريق المالية سيحل ضيفا على صيد المحلة بالجولة الأولى بدوري القسم الثالث.

المزيد عن: مالية كفر الزيات كفر الزيات عبد الرحمن محي رياضة حرس الحدود الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 4:30:14 AM