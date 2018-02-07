كفر الزيات يضم "عبد الرحمن محي" لاعب حرس الحدود السابق

أعلن نادي مالية كفر الزيات برئاسة جلال أبو عوف، عن التعاقد مع عبد الرحمن محي لاعب وسط فريق حرس الحدود، وفريق بدر السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه.

وسبق للمالية التعاقد مع صلاح شعبان حارس مرمى الشرقية للدخان، ومحمد عبد الرحمن لاعب طنطا السابق.

يذكر أن فريق المالية سيحل ضيفا على صيد المحلة بالجولة الأولى بدوري القسم الثالث.