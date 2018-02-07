ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الضمير العالمي لحقوق الإنسان تكرم خبير الآثار علي أبو دشيش

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:22 ص
الضمير العالمي لحقوق الإنسان تكرم خبير الآثار علي أبو دشيش
خبير الآثار علي أبو دشيش
طباعة
حسام زيدان
 
كرمت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان الآثري، علي أبو دشيش عضو إتحاد الاثريين وخبير الآثار المصرية، لجهوده المبذولة في مجال العمل الأثري.

يذكر أن علي أبو دشيش هو المستشار الإعلامي لمكتب الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، وله مشاركات عدة في العمل الإعلامي بمجال حماية وحفظ الآثار والتراث.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة حفلًا بفندق كونراد الشهر القادم، لتعلن فيه عن عدد من المكرمين في مجال حفظ السلام والتراث العالمي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 4:30:14 AM