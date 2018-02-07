الضمير العالمي لحقوق الإنسان تكرم خبير الآثار علي أبو دشيش

كرمت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان الآثري، علي أبو دشيش عضو إتحاد الاثريين وخبير الآثار المصرية، لجهوده المبذولة في مجال العمل الأثري.





يذكر أن علي أبو دشيش هو المستشار الإعلامي لمكتب الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، وله مشاركات عدة في العمل الإعلامي بمجال حماية وحفظ الآثار والتراث.



